Falsche Beamte und Bankmitarbeiter: Telefonbetrug in ganz Deutschland: Polizei verhindert über 300.000 Euro Schaden

Eine Telefonnummer sorgt für Alarm: Betrüger fordern Bargeld und Daten. Die Ermittler verhindern etliche Geldübergaben, bei denen die Täter hohe Summen erbeutet hätten.
Die Freiburger Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen in ganz Deutschland, die in den letzten Tagen zu Tausenden stattgefunden haben. Überwiegend sei dabei die Rufnummer „07252-5861370“ benutzt worden, teilte die Pressestelle des Präsidiums mit. Die bislang unbekannten Täter würden sich als Polizisten oder als Angestellte einer Bank ausgeben.