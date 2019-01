Falsche Abrechnungen Staatsanwalt ermittelt gegen Mitarbeiter von Flüchtlingsamt

Sigmaringen (dpa/lsw) - Wegen falscher Abrechnungen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Sigmaringen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Hechingen am Montag. Konkret werde wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Abrechnungen für Dolmetscherdienste ermittelt. "Allerdings geht es nach heutigem Wissensstand um eher geringe Beträge", sagte der Sprecher weiter. Ob Anklage gegen die Mitarbeiter erhoben wird, sei momentan noch offen.