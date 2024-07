1 Die Kriminalitätsrate in Nagold steigt. Die Fallzahlen für 2023 sind so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. Darin enthalten: ertappte Ladendiebe. Foto: Andrey Popov - stock.adobe.com/Andrey Popov

Wie sicher ist Nagold? Die neuesten Zahlen der Kriminalitätsstatistik hinterlassen ein mulmiges Gefühl: Die Fallzahlen sind rekordverdächtig hoch.









1137 Fälle weist die Kriminalitätsstatistik für 2023 in Nagold aus. Das ist – zumindest seit dem Jahr 2011 – die höchste Fallzahl in Nagold. Weiter reichte die Präsentation des Nagolder Polizeireviers in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses nicht zurück.