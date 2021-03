Edeka übernimmt Filialen Wie geht es weiter mit Real auf Oberndorfer Lindenhof?

Am Dienstag gab das Bundeskartellamt dem Handelsriesen Edeka grünes Licht für die Übernahme von bis zu 51 Real-Filialen zwischen Lübeck und Bayreuth. Am Mittwoch hat der Schwarzwälder Bote bereits darüber informiert, dass das Unternehmen die Real-Filiale in Horb übernehmen möchte.