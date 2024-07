Fallschirmspringen über Calw und dem Gäu: Fluglärm stört seit Jahren

1 Der Lärm durch Fallschirmspringer stört Bürger aus dem Gäu (Symbolbild). Foto: © Sergei - stock.adobe.com

Das Lärmproblem durch Fallschirmspringer beschäftigt nicht nur einige Anwohner Althengstetts, sondern auch Bewohner aus Gechingen und Calw, findet unser Leser Roland Pfrommer.









Link kopiert



Gleich zu Beginn des Berichts wird deutlich, dass der Autor zumindest ein geistiger Unterstützer der Fallschirmspringer ist. Bei objektiver Berichterstattung müsste der Eingangstext nämlich heißen: „Für einige Wenige ist Fallschirmspringen das schönste Hobby der Welt. Viele Andere fühlen sich dadurch gestört.“ Es ist nämlich bei weitem nicht so, dass sich nur einige Anwohner Althengstetts um Philipp Jourdan am Fluglärm der Absetzmaschine stören, wie der Autor glauben machen will, sondern auch viele Bewohner von Gechingen und Calw mitsamt seinen Teilorten auf der Schwarzwaldseite. Auch dass sich einige Bewohner „seit geraumer Zeit“, wie es heißt, am Fluglärm stören, ist ziemlich abschwächend formuliert. Das Lärmproblem beschäftigt schon seit vielen Jahren die Bürger.