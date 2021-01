Fallschirmjäger bis KSK Die Geschichte des Bundeswehrstandorts Calw

Die ersten Soldaten, ein Vorkommando mit 350 Mann zur Vorbereitung des Umzugs der Brigade, bezogen ihre Unterkünfte am 23. Januar 1961. Unter den Soldaten der ersten Stunde war auch der 21-jährige Unteroffizier Gottfried Wagner, der von der leichten Feldinstandsetzungskompagnie der Fliegerhorst-Kaserne Böblingen nach Calw kam. Er kann sich gut an diese Anfangszeit erinnern. Die meisten Gebäude befanden sich noch im Rohbau, die Unterkünfte waren schon bezugsfertig, Straßen und Wege aber nicht befestigt und mit Dreck und Schlamm überzogen.

Mit der Bundeswehr kommen junge Familien

Drei Monate später, am 15. April 1961, stellten sich die ersten in der neuen Garnison stationierten Fallschirmjäger mit einem Marsch durch die Calwer Innenstadt und einem Platzkonzert des Musikkorps der 1. Luftlandedivision auf dem Marktplatz offiziell der Bevölkerung vor. Trotz des schlechten Wetters waren viele Calwer auf den Beinen, um die Soldaten willkommen zu heißen. Zwei Wochen später, am 28. April, wurde die neue Kaserne, die damals noch den Namen "Im Hau" führte, offiziell eingeweiht. Die Schlüsselübergabe erfolgte durch Generalmajor Reinhardt an den Kommandeur der Fallschirmjägerbrigade 25, Oberst Schirmer.

Nach dem Einmarsch der Truppe in die Kaserne konnte am Nachmittag die Bevölkerung diese besichtigen. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Gebäude fertiggestellt und mehr und mehr Soldaten in Calw stationiert. Damit kamen viele junge Familien mit Kindern in die Stadt. Sie fanden vor allem Wohnraum in der neuen Siedlung Heumaden, was sich auch positiv auf das Geschäfts- und gesellschaftliche Leben in Calw auswirkte.

13.000 Menschen besichtigen Kaserne

1964 wurde die Kaserne in "Graf-Zeppelin-Kaserne" umbenannt. Bei einem Tag der Begegnung mit den Soldaten im Rahmen der Umbenennung nutzten 13.000 Menschen die Möglichkeit, die Kaserne zu besichtigen.

Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant von Ondarza, verlieh am 24. August 1989 der Luftlandebrigade 25 den Beinamen "Schwarzwald".

Auf Luftlandebrigade 25 folgt Eliteeinheit KSK

Mitte der 1990er-Jahre wurde bekannt, dass die "Schwarzwaldbrigade" im Rahmen einer Umstrukturierung des Heeres aufgelöst werden sollte und dafür ein "Kommando Spezialkräfte" in die Graf-Zeppelin-Kaserne einziehen oder die Bundeswehr Calw verlassen könnte.

Der Calwer Gemeinderat beschäftigte sich in der Folge mit möglichen Auswirkungen dieser Veränderung. Das Gremium konnte sich durchaus Wohn- und Geschäftsflächen auf dem Kasernenareal vorstellen und führte im Frühjahr 1995 diesbezüglich ein Gespräch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Durch eine Indiskretion wurde die Unterredung öffentlich, was vor allem die Bundeswehr sowie deren Angehörige aufschreckte und zu Protestveranstaltungen in der Stadt führte.

Bundesverteidigungsminister Volker Rühe erteilte den Calwer Plänen eine Absage und entschied, dass Calw Bundeswehrstandort bleibt. Die Luftlandebrigade 25 wurde zum 1. April 1996 außer Dienst gestellt und am 20. September des gleichen Jahres das Kommando Spezialkräfte am Standort Calw aufgestellt.

Die Eliteeinheit ist streng abgeschirmt, was zu einer Veränderung in den bisherigen Beziehungen zur Stadt und der Bevölkerung führte. Die "Fallschirmjäger" und ihre Angehörigen engagierten sich in vielfältiger Weise für die Allgemeinheit, für soziale Zwecke, bei Veranstaltungen und mehr. Auch bei Naturkatastrophen, wie dem früher immer wieder vorkommenden Hochwasser im Nagoldtal und in der Stadt Calw, waren Soldaten stets im Hilfseinsatz.