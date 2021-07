1 Peter Schell ist nun mit 64 Jahren verstorben. Er hat den Bauern Karl Faller gespielt. Foto: © SWR/Alexander Kluge

Die Fangemeinde um die SWR-Fernsehserie "Die Fallers" trauert um den kürzlich verstorbenen Peter Schell, der in der beliebten Fernsehsendung den Bauern Karl Faller spielte.

Furtwangen-Neukirch - Schell verkörperte die Rolle des Karl mit großem Engagement. Das ging sogar so weit, dass er sich auf dem Original-"Fallerhof" bei Neukirch einquartierte, um zu lernen und zu spüren, was es bedeutet, ein Schwarzwaldbauer zu sein.

Die Familie Löffler, denen der "Fallerhof" gehört, war in den vergangenen Tagen für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar. Aber sicherlich hat sie der Tod des Schauspielers sehr betroffen gemacht. So beschrieb Felix Löffler bereits in einem früheren Interview mit unserer Zeitung das gute Miteinander mit den Schauspielern.

Serien vorproduziert

Der Fallerhof zieht auch immer wieder Fans der Schwarzwaldserie an. Felix Löffler erzählt, wie er eines Tages unter einem Fahrzeug lag, das er reparieren wollte. Dann habe er jemanden vor dem Fahrzeug sagen hören: "Nein, das ist nicht der Karl." Es war einer der Fans, so Löffler, die auf den Hof pilgerten in der Erwartung, die Schauspieler aus der Serie vorzufinden.

Die Fallers-Fans werden "ihren Karl" noch rund ein Jahr lang in der Serie sehen können, auch wenn sein Darsteller Peter Schell nun mit 64 Jahren verstorben ist, informiert der SWR. Die Folgen würden nämlich weit im Voraus produziert.