Einspruch des VfB Stuttgart abgewiesen: Aktuell richtig, grundsätzlich falsch

1 Nick Woltemade sieht gegen Werder Bremen Gelb-Rot und wird gesperrt – dabei bleibt es trotz des Protests des VfB Stuttgart. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Der VfB Stuttgart ist mit seinem Einspruch gegen die Sperre von Nick Woltemade nicht erfolgreich gewesen. Das ist bitter für Spieler und Mannschaft, für den Moment aber die richtige Entscheidung. Das Regelwerk, kommentiert unser Autor Dirk Preiß, muss hier aber nachgebessert werden.









Einspruch! Abgewiesen! So kurz und knapp und schnell haben sich die Hoffnungen des VfB Stuttgart in Luft aufgelöst. Wobei das keine große Überraschung war. Denn als Schiedsrichter Daniel Schlager am vergangenen Sonntag Gelb-Rot gegen Nick Woltemade gezückt hat, lag er zwar falsch in der Härte seiner Ahndung – das Foul des VfB-Angreifers an Werder-Profi Mitchell Weiser war eines der harmlosen Sorte und zudem unabsichtlich. Es hätte also keine zweite Gelbe Karte geben dürfen. Generell lag eine Regelwidrigkeit Woltemades aber vor.