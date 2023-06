1 Eine Polizeimütze liegt in Stuttgart im Landtag. Foto: picture alliance//Franziska Kraufmann

Lehrende der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen rufen zu Unterstützung der mutmaßlich geschädigten Nebenklägerin im Fall Renner. Weshalb es zu diesem Aufruf kommt, erklärt einer der Initiatoren Knut Latscha im Interview.









Da trauen sich welche aus der Deckung: Eine Gruppe von acht Dozentinnen und Dozenten an der Polizeihochschule des Landes in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Donnerstag in einer E-Mail innerhalb der Hochschule für Solidarität mit der mutmaßlich geschädigten Polizeibeamtin im Fall des angeklagten baden-württembergischen Polizeiinspekteurs Andreas Renner geworben. Der Inspekteur steht derzeit wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Einer der Initiatoren ist der Psychologische Psychotherapeut Knut Latscha (55), der seit 2005 an der Hochschule lehrt und dort die Fakultät für Sozialwissenschaften leitet.