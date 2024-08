1 Ein Patient im Krankenbett. Foto: dpa

Wenn ein Mensch verstirbt, gibt es neben der großen Trauer viel zu regeln. Doch wie ein Fall aus Rottweil zeigt, ist nicht jeder dazu berechtigt – auch wenn er dem Verstorbenen ganz nahe stand.









Link kopiert



Der Fall sorgte für Aufsehen. Ein schwer kranker Mann verstirbt nach kurzem Aufenthalt in einer Klinik in Rottweil. Seine Lebensgefährtin will den 78-Jährigen bestatten lassen – doch die Bestattung ist da bereits anderweitig in die Wege geleitet worden. Sie ist entsetzt.