Fall in Helios Klinik Müllheim: Mit dem seltenen Toskana-Virus infiziert

Nach einem Urlaub auf der italienischen Insel Elba erkrankt eine Frau aus Müllheim an einer in Deutschland kaum bekannten Virusinfektion.
Der Spätsommerurlaub sollte für Birgit S., wie die Frau in einer Mitteilung der Müllheimer Helios Klinik genannt wird, und ihren Mann eigentlich eine sportliche Auszeit werden. Schon bald sei dem Paar aufgefallen, wie aggressiv die Insekten waren. „Ich war völlig zerstochen“, erinnert sich Birgit S., die aus Hamburg stammt und in Müllheim lebt. Die Stiche entzündeten sich, doch anfangs nahm sie das als lästige Urlaubserinnerung hin, heißt es.