Fall geht zurück ins Jahr 2000: Offenburger Betrügerpaar ergaunert 91 000 Euro – nun wurde es verurteilt

1 Die beiden Offenburger mussten sich vor dem Amtsgericht verantworten. Foto: Armbruster Wegen Sozialleistungsbetrugs in 20 beziehungsweise acht Fällen – sieben davon gemeinschaftlich begangen – verurteilte das Amtsgericht Offenburg ein Betrügerpaar.







Link kopiert



Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatte nach einem Hinweis des Jobcenters Kehl gegen die beiden Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren geführt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dem Mann, der bereits seit dem Jahr 2000 Sozialleistungen bezogen hatte, konnte nachgewiesen werden, dass er über mehrere Jahre selbstständig Teppich-, Steinreinigungs- und Polsterarbeiten vorgenommen und zusätzlich einen Goldankauf betrieben hatte, ohne die erzielten Einnahmen gegenüber dem Jobcenter anzugeben. Rund 91 000 Euro an Hilfen hatte er so zu Unrecht erhalten, heißt es weiter.