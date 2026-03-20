Fall fürs Sportgericht: Schiedsrichter wird von Spieler auf Instagram angeschrieben und verhöhnt

Das hat eine neue Qualität: Nicht im Affekt, sondern Stunden nach Abpfiff lässt ein Spieler des SV Althengstett seinen Frust bei einem Rottweiler Schiedsrichter ab – auf Instagram.
„Hey, bester Schiri der Welt“ – mit diesen Worten beginnt die Nachricht, die Patriot Behramaj dem Rottweiler Schiedsrichter Mario Haas viereinhalb Stunden nach Abpfiff der Bezirksliga-Partie am vergangenen Sonntag seines SV Althengstett gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach (1:4) auf Instagram schickt. In dem Spiel ging es durchaus zur Sache: Die Gäste führten bereits nach 36 Minuten mit 4:0, Haas nahm zwei Platzverweise zurück, fuhr danach eine eher defensive Linie, zeigte in der Nachspielzeit dann aber doch noch eine Gelb-Rote Karte. Das brachte Behramaj offenbar derart auf die Palme, dass er das Profil des Schiedsrichters auf Instagram ausfindig machte und ihn dort in einer privaten Nachricht an ihn verhöhnte. Gegen den Althengstetter Spieler wurde daher nun ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet.