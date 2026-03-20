Fall fürs Sportgericht: Schiedsrichter wird von Spieler auf Instagram angeschrieben und verhöhnt

„Hey, bester Schiri der Welt“ – mit diesen Worten beginnt die Nachricht, die Patriot Behramaj dem Rottweiler Schiedsrichter Mario Haas viereinhalb Stunden nach Abpfiff der Bezirksliga-Partie am vergangenen Sonntag seines SV Althengstett gegen die SG Oberreichenbach/Würzbach (1:4) auf Instagram schickt. In dem Spiel ging es durchaus zur Sache: Die Gäste führten bereits nach 36 Minuten mit 4:0, Haas nahm zwei Platzverweise zurück, fuhr danach eine eher defensive Linie, zeigte in der Nachspielzeit dann aber doch noch eine Gelb-Rote Karte. Das brachte Behramaj offenbar derart auf die Palme, dass er das Profil des Schiedsrichters auf Instagram ausfindig machte und ihn dort in einer privaten Nachricht an ihn verhöhnte. Gegen den Althengstetter Spieler wurde daher nun ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet.

„Für die Liga nicht gemacht“ Unter anderem schreibt Behramaj in der unserer Redaktion vorliegenden Nachricht, die auch Gegenstand des Sportgerichtsverfahrens ist, dass Haas „so gut wie jede Aktion falsch gepfiffen“ habe, was aber nicht schlimm sei, denn „jeder hat mal einen sehr schlechten Tag oder ist für die Liga nicht gemacht“. Weiter heißt es: „Es ist vielleicht besser, einfach ein bis zwei Wochen zu pausieren und runter vom Show-Trip zu kommen.“ Behramaj bietet Haas Hilfe an, „wenn paar Tipps brauchst, wie man besser pfeift oder wie man reagiert beziehungsweise mit Spielern redet“. Die Nachricht endet mit den Worten: „Ich wünsche dir alles Gute. Ein weiteres Mal werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen, denn ich denke nicht, dass der SVA zulässt, dass du uns noch mal pfeifst, um unser Spiel kaputt zu machen.“

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Haas, dass er auf dem Sofa lag, als er die Nachricht bekommen hat. „Ich musste ehrlich gesagt erst einmal lachen“, meint der 28-Jährige, der auch als Beisitzer bei der Schiedsrichtergruppe Rottweil tätig ist. Allerdings unterstreicht Haas: „Eigentlich ist das überhaupt nicht lustig. Man kann mal sauer sein und sich direkt nach dem Spiel über Entscheidungen unterhalten. Aber dass da abends noch Nachrichten kommen, ist eine ganz neue Qualität. Ich kann damit umgehen, aber man muss ja auch mal an jüngere Schiedsrichter denken, die so etwas nicht so leicht wegstecken.“ Und Haas fragt sich auch: „Wie kann man die Energie aufwenden, da abends so lange nach dem Spiel noch mein Profil auf Instagram zu suchen? Die Nachricht ist ja auch nicht kurz.“

Mehrfach aufgefallen

Wie es in der Sache nun weiter geht, wird das Sportgerichtsverfahren zeigen. Laut Haas sei Behramaj schon während des Spiels „mehrfach durch ein provokantes und ironisches Verhalten“ aufgefallen. Einzig aus dem Grund, die angespannte Atmosphäre nicht weiter anzuheizen, habe er ihn nicht vom Platz gestellt. Sich nun nach der Instagram-Nachricht mit dem Spieler des SV Althengstett an einen Tisch zu setzen, hält der Schiedsrichter nicht für zielführend. „Solche Leute lassen sich nicht vom Gegenteil überzeugen“, denkt Haas und merkt an: „Er hatte mir in der Nachricht ja nahegelegt, dass ich mal eine Pause einlegen soll. Ich glaube, die braucht er mal. Und er sollte einen Schiedsrichter-Grundkurs besuchen und selbst mal ein Spiel leiten.“ Eine Entschuldigung von Behramaj würde Haas allerdings annehmen – und schlägt dabei ebenso einen ironischen Unterton an wie Behramaj in seiner Nachricht: „Er hat ja mein Profil auf Instagram gefunden. Dann findet er bestimmt auch meine Telefonnummer und kann mich anrufen, um sich zu entschuldigen.“

Unsere Redaktion hat auch Patriot Behramaj um eine Stellungnahme gebeten. Er möchte sich die Option offenlassen, sich gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Fall äußern. Zuständig ist das Sportgericht des Fußballbezirks Nordschwarzwald.