1 Zahlreiche Zuchttauben befanden sich in Beffendorf beim Friedhof. Foto: Kopf

Das war keine gute Idee: Weiße Zuchttauben wurden wohl ausgesetzt.









20 bis 25 weiße Zuchttauben befanden sich am Freitag, 3. Mai, am Friedhof Beffendorf beim Grüngutplatz. Der Verdacht liege nahe, dass die Tiere widerrechtlich ausgesetzt worden seien, so der Tierschutzverein Oberndorf in einer Mitteilung am Sonntag.