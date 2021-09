1 Negativ – das Ergebnis dieses Schnelltests ist eindeutig. Foto: mpix-foto-stock.adobe.com

Was für ein Durcheinander: Nach einem uneindeutigen Corona-Schnelltest bei einer Balinger Schülerin kommt es für das Kind und die Eltern zu einer wahren Odysee. Tage des Bangens und Wartens sind die Folge, auch deshalb, weil wohl nicht alles so ablief, wie es eigentlich sollte.















Balingen - Der Name des Mädchens ist unserer Redaktion bekannt, die Mutter hat sich gemeldet, weil der Vorgang ihrer Meinung nach viele Eltern betrifft – weil alle dieselben Fragen haben: Was ist eigentlich das richtige Vorgehen für den Fall, dass der Schnelltest bei einem Kind in einer Schule positiv ausfällt? Welche Regelungen gelten?