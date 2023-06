Fall Cornelia Lanz in Lahr

Unterstützung für Cornelia Lanz: Wilfried Wille und Joachim Volk setzen sich für die Amtsleiterin ein – und wollen mit einer Diskussion im Gemeinderat ihre Versetzung ins Archiv rückgängig machen.









Mit einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wenden sich zwei Ratsmitglieder an ihre Kollegen. Tenor von Wilfried Wille (CDU) und Joachim Volk (FDP), nachdem sie die Arbeit von Cornelia Lanz in Lahr in den höchsten Tönen gelobt haben: „Wir wünschen uns, dass dass diese Entscheidung überdacht wird und Frau Lanz zweite Chance bekommt.“