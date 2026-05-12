Fall bleibt vorerst ungelöst: Polizei schließt Ermittlungen zu Tübinger Supermarkt-Entführung ab

Ein Mann entführte am Osterwochenende 2025 eine Frau in ihrem Auto von einem Tübinger Supermarktparkplatz. Nun hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen: Den Täter fand sie nicht.
Fragen stellten sich bereits kurz nach der Entführung am Samstag des Osterwochenendes 2025 viele, so unglaublich ist der Fall bis heute: Wie konnte es sein, dass auf dem sehr gut besuchten Parkplatz des Rewe-Markts im Schleifmühleweg niemand bemerkte, dass da eine Frau in ihrem Wagen geschlagen und gefesselt wurde? Wohin fuhr der Mann mit ihr außerhalb der Stadt, wo er sie in den Kofferraum sperrte? Wie konnte er so plötzlich verschwinden, nachdem er den Wagen mit der 68-Jährigen im Kofferraum im Tübinger Stadtteil Derendingen abgestellt hatte? Wie gelang es der Frau, sich aus dem Kofferraum zu befreien?