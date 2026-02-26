Fall bei Aktenzeichen XY: So viele Hinweise gingen zum Villinger Sparkassen-Überfall ein

Bundesweite Aufmerksamkeit war garantiert, als bei Aktenzeichen XY über den Sparkassen-Überfall in Villingen berichtet wurde. Die Polizei erklärt, wie viele Hinweise dazu eingingen.

Die Original-Videoaufnahmen machten deutlich, wie verstörend der Überfall auf die Sparkassen-Filiale in der Erlenstraße gewesen sein muss: Als der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Mann die Bank am 28. November 2024 betrat und ruhigen Schrittes hinter die Theke ging, wichen die Mitarbeiter erschrocken zurück und warfen dabei sogar Unterlagen und einen Hocker um. Ein Berater, der aus seinem Büro treten wollte, zog sich beim Anblick des Bankräubers geschockt zurück und verschloss die Tür schnell wieder.

Die erstmals im Rahmen der ZDF-Fahndungssendung gezeigten Bilder sollen dabei beitragen, den bislang unbekannten Räuber zu finden. Dabei halfen nicht nur die Nachstellung des Überfalls, sondern ebenso die Original-Einspieler. Nach nur 90 Sekunden war der Spuk beendet, nachdem eine Mitarbeiterin dem Täter Geld übergeben hatte.

Als der unbekannte Mann hinter die Theke geht, weichen die Angestellten hinten erschrocken zurück und flüchten teilweise in die Büros. Foto: ZDF

Kriminalhauptkommissarin Diana Haag von der Kripo Rottweil brachte mithilfe von Moderator Rudi Cerne live im Studio den Zuschauern den Fall näher – und erklärte in diesem Zusammenhang, dass der Täter trotz seines ruhigen Verhaltens „nicht sehr professionell“ vorgegangen sei. Er sei ein recht hohes Risiko eingegangen, weil sich kurz vor der Tat noch viele Kunden in der Filiale aufgehalten hätten. „Es könnte Glück gewesen sein, dass er tatsächlich nicht noch auf Kunden getroffen ist“, so Haag.

Man gehe davon aus, dass der Täter die an der Vöhrenbacher Straße gelegene, gut einsehbare Filiale ausgekundschaftet habe. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass er beim Beobachten der Bank gesehen wurde. Nach der Tat sei der auffallend große Täter – diese Information war der Öffentlichkeit bislang vorenthalten worden – in Richtung Saarlandstraße geflüchtet. Dann verliert sich seine Spur.

13 Hinweise zu dem Fall

Wie erfolgreich war die TV-Fahndung für die ermittelnden Beamten? Polizeisprecher Daniel Brill erklärte auf Anfrage, dass bis Donnerstagmorgen 13 neue Hinweise zu dem Fall eingegangen seien. „Die Hinweisgeber verteilten sich dabei über das gesamte Bundesgebiet“, so Brill. Die Stichhaltigkeit der Hinweise müsse noch überprüft werden – eine heiße Spur sei bislang aber nicht dabei.

Die Fahndung nach dem Täter

Täter

Gesucht wird ein auffallend großer und schlanker Mann, der etwa 190 Zentimeter groß ist.

Kleidung

Er trug eine dunkle, oberschenkellange Jacke mit mehreren markanten Merkmalen, darunter Knebelknöpfe an der Vorderseite, seitlich aufgesetzte Taschen, ein helles, rechteckiges Emblem auf der linken Vorderseite sowie eine Quernaht auf Höhe der hinteren Schulterblätter. Zusätzlich hatte die Jacke einen mittigen Schlitz an der Rückseite sowie beidseitig hell-dunkel gestreifte Kapuzenkordeln. Außerdem trug der unbekannte Räuber helle Turnschuhe und dunkle Handschuhe, die ein helles Emblem am Handrücken aufwiesen. Sein Gesicht war mit einer braunen Maske mit Augenschlitzen bedeckt.

Fahndungsbilder

Auf der Fahndungsseite des LKA sind Bilder des Täters und seiner Kleidung veröffentlicht worden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-raubueberfall-auf-sparkasse/

Hinweise

Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/4770, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.