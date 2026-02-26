Fall bei Aktenzeichen XY: So viele Hinweise gingen zum Villinger Sparkassen-Überfall ein

Bundesweite Aufmerksamkeit war garantiert, als bei Aktenzeichen XY über den Sparkassen-Überfall in Villingen berichtet wurde. Die Polizei erklärt, wie viele Hinweise dazu eingingen.
Die Original-Videoaufnahmen machten deutlich, wie verstörend der Überfall auf die Sparkassen-Filiale in der Erlenstraße gewesen sein muss: Als der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Mann die Bank am 28. November 2024 betrat und ruhigen Schrittes hinter die Theke ging, wichen die Mitarbeiter erschrocken zurück und warfen dabei sogar Unterlagen und einen Hocker um. Ein Berater, der aus seinem Büro treten wollte, zog sich beim Anblick des Bankräubers geschockt zurück und verschloss die Tür schnell wieder.