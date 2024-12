Fall aus Sindelfingen von 1991 bei „Aktenzeichen XY“: Neue Fahndung nach mutmaßlichem Mörder Alexander Elberg

1 ZDF-Moderator Rudi Cerne rollt den Fall aus Sindelfingen in „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wieder auf. Foto: imago/Metodi Popow/M. Popow

1991 soll Alexander Elberg in Sindelfingen einen 35-jährigen Mann ermordet haben. Seither ist er auf der Flucht. Nun verstärkt die Polizei die Fahndung nach Elberg. „Aktenzeichen XY ungelöst“ greift den Fall am Mittwoch nochmals auf.









Vor 33 Jahren ist in Sindelfingen ein 35-jähriger Mann ermordet worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern seither an. Nun steht der Tatverdächtige Alexander Elberg auf der Liste der meist gesuchten Straftäter in Europa. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ wird der Fall am Mittwochabend erneut in die Öffentlichkeit gebracht, um dem flüchtigen Tatverdächtigen nach mehr als drei Jahrzehnten doch noch auf die Spur zu kommen.