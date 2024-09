1 Es musste schnell gehandelt werden: Die Falkensteinschule in Bad Herrenalb hat ein Raumproblem. Foto: Kugel

Falkensteinschule: Die Auslagerung von Kernzeiträumen steht jetzt bevor.









In der Falkensteinschule in Bad Herrenalb mit ihren etwa 220 Schülern ist derzeit Plan B angesagt. Sind doch die Kernzeit-Container noch nicht da. Wobei die Leitungs- und Tiefbauarbeiten rechtzeitig in den Sommerferien fertig wurden. Die beauftragte Firma hat allerdings Lieferschwierigkeiten. Und in der zertifizierten Naturparkschule herrscht große Raumnot.