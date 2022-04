1 Das mittlere der drei Windräder steht seit einiger Zeit. Foto: Dold

Nichts geht mehr: Die vor wenigen Monaten in Betrieb genommene Windkraftanlage Falken läuft derzeit nur zu zwei Dritteln. Sprich, ein Windrad ist außer Betrieb.















Schramberg-Tennenbronn - Was ist da los? Silvan Weisser von der Asset Management Support Services der RES Deutschland GmbH klärt auf: "Im Windpark Falkenhöhe steht momentan eine Windenergieanlage still", bestätigt er auf Nachfrage. Er liefert auch den Grund für den Ausfall, der bereits seit einigen Wochen anhält: "An einem Getriebelager wurde einen Serienfehler festgestellt. Hier ist Vestas, der Hersteller der Windkraftanlage, in der Haftung und plant aktuell den Austausch des betroffenen Teils." Derzeit plane Vestas, die Instandsetzung in den kommenden zwei Wochen umzusetzen.

Die Investoren für die Windkraftanlage – darunter befinden sich viele Privatleute – würden durch die abgeschlossenen Vollwartungsverträge schadlos gehalten.

Der Betrieb eines Windrades ist nicht einfach, wie Weisser darlegt. Die Tücke: "Weil die Windbedingungen an jedem Standort anders sind, müssen Windkraftanlagen zu Beginn ihrer Betriebszeit ›täglich dazu lernen‹. Werkseitige Einstellungen an der Windkraftanlage müssen überprüft und angepasst werden, das Wissen über die realen Standortbedingungen wächst mit jedem Tag."

Für Bedingungen im Schwarzwald ausgelegt

Auch im Laufe des Lebenszyklus einer Windkraftanlage komme es manchmal zu Stillstandzeiten, beispielsweise wenn ein technisches Bauteil ausgetauscht werden müsse oder eine Regelwartung anstehe, aber auch zum Schutz der Natur und Bevölkerung, was entsprechend berücksichtigt worden sei, sagt Weisser. Die an der Falkenhöhe installierten Windenergieanlagen seien für die Windbedingungen im Schwarzwald ausgelegt und würden durch ein Standorteignungsgutachten validiert.

Wirtschaftlichkeit gesichert

Die Investoren müssten sich keine Sorgen wegen der Wirtschaftlichkeit machen, erklärt Weisser: "Dank einer hocheffizienten Anlagentechnologie werden im Laufe des Lebenszyklus der Windkraftanlagen die Investitionen erwirtschaftet, auch wenn aller Anfang schwer ist. Die Wirtschaftlichkeit des Windparks ist also gesichert."