Falkenhöhe bei Lauterbach: Viertes Windrad wird schon bald errichtet
1
Viel Fläche wurde für das nächste Windrad freigeräumt. Foto: Otto

Viel Erde bewegt wird derzeit am Windpark Falkenhöhe.

Über den Sachstand beim nächsten Windrad – diesmal auf der Gemarkung Hornberg – für den Windpark Falkenhöhe berichtete Bürgermeister Jürgen Leichtle im Gemeinderat.

 
Die Fundamente stehen bereits. Foto: Otto

Die Fundamente für das vierte Windrad seien mittlerweile errichtet. Nun würden die Zufahrtswege hergerichtet, um die einzelnen Teile anliefern zu können.

Die Zufahrtswege werden derzeit fertiggestellt. Foto: Otto

Das werde ab dem 7. Januar geschehen. Ende des ersten Quartals 2026 solle das Windrad dann in Betrieb genommen werden.

 