Falkenhöhe bei Lauterbach Viertes Windrad wird schon bald errichtet Martin Dold 16.12.2025 - 14:30 Uhr 1 Viel Fläche wurde für das nächste Windrad freigeräumt. Foto: Otto Viel Erde bewegt wird derzeit am Windpark Falkenhöhe. Link kopiert Über den Sachstand beim nächsten Windrad – diesmal auf der Gemarkung Hornberg – für den Windpark Falkenhöhe berichtete Bürgermeister Jürgen Leichtle im Gemeinderat. Die Fundamente stehen bereits. Foto: Otto Die Fundamente für das vierte Windrad seien mittlerweile errichtet. Nun würden die Zufahrtswege hergerichtet, um die einzelnen Teile anliefern zu können. Die Zufahrtswege werden derzeit fertiggestellt. Foto: Otto Das werde ab dem 7. Januar geschehen. Ende des ersten Quartals 2026 solle das Windrad dann in Betrieb genommen werden.