Die Sportschule Defcon von Falk Berberich zählt eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 750 Mitglieder in Villingen-Schwenningen.

Sein Wissen und seine Erfahrungen teilt der Unternehmer, wie er schreibt, seit Jahren als Geschäftsführer der Falk Berberich Consulting GmbH auch mit anderen Kampfsportschulen. Mit seinem Consulting-Business kümmern er und sein Team sich darum, Kampfsportschulen ganzheitlich zu optimieren und sie zukunftssicher aufzustellen.

So betreut Falk Berberich mittlerweile nicht nur Hunderte von Beratungskunden, sondern hat auch zahlreiche Franchise- und Lizenznehmer, schreibt Berberich. Einer von ihnen ist Robin Baumann, den Angaben zufolge einer der erfolgreichsten Kampfsportunternehmer in ganz Deutschland und zugleich der beste Freund von Falk Berberich. Durch den Erwerb von Anteilen an der Falk Berberich Consulting GmbH bündeln die beiden Unternehmer nun ihre Expertise und fusionieren zu einem der größten Kampfsportunternehmen.

2010 gegründet

Mit der Gründung einer eigenen Kampfsportschule erfüllen sich viele Kampfsportler den Wunsch, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Doch auch wenn die Motivation und das Engagement hoch sind, fällt es vielen von ihnen schwer, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Oftmals bleiben die Mitglieder trotz qualitativen Angebots aus und auch der Aufbau eines starken Teams fällt vielen schwer. Vor ähnlichen Herausforderungen stand auch Falk Berberich, als er 2010 seine eigene Kampfsportschule eröffnete: Dabei stellte sich ihm die Frage, wie er die Leidenschaft als Trainer auch mit unternehmerischem Erfolg verknüpfen könnte. „Ich habe meine Prozesse fortlaufend optimiert und überarbeitet, bis sich meine Kampfsportschule 2017 schließlich zu einer der führenden und ökonomisch stärksten in ganz Deutschland entwickelte“, erklärt er.

Weiterer Schritt

Mit dem neuen Geschäftspartner Robin Baumann geht das Unternehmen nun einen weiteren Schritt. „Robin Baumann bringt eine Fülle an wertvollen Kompetenzen in das Consulting-Geschäft ein, die er aus seiner Erfahrung als erfolgreicher Kampfsportschul-Betreiber gewonnen hat“, sagt Falk Berberich. Als langjähriger Freund, Trainingspartner und einer der erfolgreichsten Kunden von ihm war er über Jahre hinweg in sämtliche unternehmerischen Entscheidungen eingebunden.

Gemeinsam mit seiner Frau betreibt Robin Baumann zwei Standorte, in Singen und Überlingen, mit mehr als 1200 Mitgliedern und gehört damit zu den größten und profitabelsten Anbietern der Branche, heißt es in der Mitteilung von Berberich und Baumann. Durch seine langjährige Erfahrung als erfolgreicher Kampfsportler und Wettkämpfer in verschiedenen Disziplinen wie Krav Maga, Boxen, Kick- und Thaiboxen sowie Luta Livre verfügt er über ein großes Verständnis der Branche und ihrer Herausforderungen, schreibt Berberich weiter.

Robin Baumann übernimmt jetzt die Geschäftsführung der drei Sportschulen Defcon-Standorte in VS-Rietheim, Singen und Überlingen mit rund 2000 Mitgliedern in Baden-Württemberg und ist somit aktiv im operativen Geschäft tätig.

Neues Büros

Durch die Beteiligung von Robin Baumann stehen der Falk Berberich Consulting GmbH große Veränderungen bevor, um sowohl die Kampfsportschulen-Branche als auch den Consulting-Bereich weiterzuentwickeln: In den kommenden Monaten werden alle Coaching- und Lizenzangebote, basierend auf den Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit, überarbeitet und optimiert. Bereits in den letzten Monaten konnten durch die Zusammenführung beider Bereiche große Fortschritte erzielt werden, insbesondere im Recruiting, das durch den gemeinsamen YouTube-Kanal „Kampfsporttrainer werden“ sowie eine zentrale Karriereseite massiv verbessert wurde.

Zudem wurde die Content-Produktion hochgefahren und ein neues, zentrales Büro in der Goldenbühlstraße 14 in Villingen (früher Burger Spritzguss) mit 300 Quadratmetern eingerichtet, wodurch die Arbeitgebermarke professioneller auftritt. In diesem Jahr kommen weitere 240 Quadratmeter Büro hinzu, um Platz für das schnelle Wachstum der beiden Firmen zu schaffen.

„Durch den Zusammenschluss gehören wir mit beiden Unternehmen zu den größten Playern der Kampfsportbranche im „Dach“-Raum, was uns eine starke Marktmacht, hohe Liquidität und gebündelte Professionalität verschafft“, so Robin Baumann abschließend.