1 Im ersten Wahlgang (Foto) hat es für OB Neher nicht zur Wiederwahl gereicht. Vor der Stichwahl hat der Amtsinhaber mit Falschaussagen zu kämpfen. (Archivfoto) Foto: Baum

Kurz vor der OB-Stichwahl in Rottenburg am 7. April spitzt sich der Wahlkampf zu. OB Neher sieht sich mit Falschaussagen konfrontiert und droht mit einer Anzeige. Eine Ergenzinger Ortschaftsrätin hatte Informationen aus dem Internet ungeprüft über ihren WhatsApp-Status geteilt.









In ihrem WhatsApp-Status teilte Christa Richter, Ortschaftsrätin in Ergenzingen folgenden Post: „Kein offenes Ohr und Einsatz für den Mittelstand und Landwirtschaft“, „annähernd 100 ha Flächenversiegelung alleine in Ergenzingen“, „Entfremdung in den Ortschaften“, „Niedergang des kulturellen Vereinslebens“, „Zunahme von Gewalt und Kriminalität“ – „Das ist die 16 Jahre Neher-Bilanz“. Unter diesen Post schreibt Reich die Anmerkung: „Netzfund... und noch einiges mehr, was mir einfallen würde.“