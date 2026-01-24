Fake-News auf Facebook: Polizei stellt klar, was wirklich bei dem Einsatz in Bad Dürrheim passiert ist

Zu einem Polizeieinsatz in Bad Dürrheim kursieren Gerüchte auf Facebook. Ein angeblich psychisch kranker und bewaffneter Mann habe einen Polizisten angegriffen und verletzt. Dass der Einsatz ganz anders verlief, stellt nun die Polizei klar.

"Psychisch Kranker läuft mit Messer durch Bad Dürrheim. Polizist wird hierbei angegriffen und verletzt und muss mit RTW ins Klinikum gebracht werden. Mehrere Polizeibeamte und Rettungsdienst vor Ort." Dies wurde zu einem Bild von einem Polizeieinsatz in der Luisenstraße in Bad Dürrheim geschrieben, das auf einer vielkommentierten Facebook-Seite gepostet wurde.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag 90 Mal kommentiert und 37 Mal geteilt. Müssen sich die Bad Dürrheimer etwa Sorgen machen, dass ein unzurechnungsfähiger und bewaffneter Mann in der Stadt sein Unwesen treibt?

Nein, versichert die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz hat bereits eine Klarstellung dazu gepostet.

Das ist wirklich passiert

"Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung", beteuert ein Polizeisprecher. Überhaupt habe der Einsatz einen völlig anderen Hintergrund, als mit diesem Post dargestellt: "Kinder glaubten, einen Diebstahl zu sehen. Deshalb wurden wir alarmiert", erklärt er auf Nachfrage. Und tatsächlich ist ein Mann festgenommen worden, der im Vorfeld einen Unbeteiligten bedroht hat. Weil er dabei Widerstand leistete, ist ein Polizist verletzt worden - "aber nicht mit einem Messer", stellt der Polizeisprecher klar. Der "Störer" befinde sich nun in Polizeigewahrsam.

Dass jemand einfach ein Bild von dem Einsatz postet und dazu nur das schreibt, was er glaubt, gesehen zu haben, ohne nachzufragen, was wirklich los sei, verstimme die Polizei sehr. Unzählige Anrufe seien beim Polizeiführer vom Dienst am Samstagmittag diesbezüglich eingegangen. "Wir müssen uns hier eigentlich um Notrufe kümmern", erklärt der Sprecher. Um mit den Gerüchten aufzuräumen, habe die Pressestelle dann die Klarstellung formuliert.

Bürger sollen Informationen der Polizei vertrauen

In dieser bittet die Polizei nochmals darum, Spekulationen zu unterlassen und auf die offiziellen Informationen der Beamten zu vertrauen. Der Facebook-Post wurde inzwischen geändert - ohne klarzustellen, dass es sich beim vorherigen Post um falsche Behauptungen handelte.