Fake-News auf Facebook: Polizei stellt klar, was wirklich bei dem Einsatz in Bad Dürrheim passiert ist

Zu einem Polizeieinsatz in Bad Dürrheim kursieren Gerüchte auf Facebook. Ein angeblich psychisch kranker und bewaffneter Mann habe einen Polizisten angegriffen und verletzt. Dass der Einsatz ganz anders verlief, stellt nun die Polizei klar.
"Psychisch Kranker läuft mit Messer durch Bad Dürrheim. Polizist wird hierbei angegriffen und verletzt und muss mit RTW ins Klinikum gebracht werden. Mehrere Polizeibeamte und Rettungsdienst vor Ort." Dies wurde zu einem Bild von einem Polizeieinsatz in der Luisenstraße in Bad Dürrheim geschrieben, das auf einer vielkommentierten Facebook-Seite gepostet wurde.