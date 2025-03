Fake News allenthalben: April, April? Gerne, aber nicht mit uns!

Es war eines der ersten Dinge, die mir als Volontär eingebläut worden war: Wir drucken keine Aprilscherze! Denn was im ersten Moment witzig und unverfänglich klingt, macht sich auf Dauer nicht gut für das Renommee eines Blattes, das für den Rest des Jahres ernstgenommen werden will. Andere Verlage sahen das lange Zeit anders, über viele Jahrzehnte füllten Quatschmeldungen ungezählte Lokalseiten, mal mehr mal weniger lustigen Inhalts.

Doch seit Fake News sekündlich das Internet fluten und (paradoxerweise) gleichzeitig das Vertrauen in die etablierte Medien sinkt, übt sich der Großteil der Zeitungen in zweckseriöser Zurückhaltung. Der schon immer fragwürdige Spaß am Leserveräppeln ist zuletzt allen spürbar vergangen.

Das freilich heißt nicht, dass wir in den Redakteursstuben nur bierernst können. Doch brauchen wir dazu übertriebene Gaga-Nachrichten à la der Surfpark wird neben der Sulzer Mülldeponie gebaut, der SC Lahr bekommt eine Wildcard für die Bundesliga, oder der OB tritt 2027 nicht mehr zur Wahl an, weil er im selben Jahr Bundespräsident werden will? Nein! Die regelmäßigen Dosen Realsatire, mit denen uns etwa die Gemeinderatssitzungen in und um Lahr versorgen, bereiten uns ein absolut ausreichend Maß an Freude (und manchmal auch Kummer).

Jetzt müssen wir nur noch zusehen, in den nächsten Tagen alle vermeintlich lustigen Aprilscherze zu entlarven, die vor allem Unternehmen gerne und nicht selten per Pressemitteilung versenden. Gelingt das, können wir Ihnen, liebe Leser, garantieren, dass Sie am Dienstag nicht verulkt werden – zumindest nicht in der Lahrer Zeitung.