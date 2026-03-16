„Fairtrade Towns“ Zollernalbkreis: Fairer Apfel-Mango-Saft als Zeichen – Kreistag billigt Teilnahme an Projekt

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Zollernalb-Kreistages winkt die Teilnahme an der Kampagne „Fairtrade Towns“ durch. So sieht das Projekt aus.
Wir wollen damit ein Zeichen für fairen Handel setzen“, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli dem Kreistag. Der Landrat musste selbst ran bei der Vorlage, weil die zuständigen Kräfte erkrankt fehlten. Es gebe ja durch die Fairtrade-Städte Balingen und Meßstetten schon „Erfahrungswerte im Kreis“, so Pauli. Man wolle hier „schlank, aber zielorientiert“ arbeiten mit der Teilnahme an der Kampagne. Zudem seien die Kriterien und damit auch der verwalterische Aufwand überschaubar.