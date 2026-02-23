Fairtrade in Bad Herrenalb: Eine 50 Meter lange, faire und bunte Kaffeetafel

Bad Herrenalb ist Fairtrade-Stadt. Auch aus diesem Anlass organisiert die Steuerungsgruppe eine Kaffeetafel. Dieses Jahr soll sie aber nicht nur fair, sondern auch bunt sein.
Eine 50 Meter lange, faire und bunte Kaffeetafel organisiert die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Bad Herrenalb. Sie wird am Sonntag, 31. Mai, ab 14.30 Uhr stattfinden. An der Kaffeetafel wird es fair gehandelten Kaffee, Tee und Orangensaft geben. Außerdem Hefezopf, Kuchen und Torten aus fair gehandelten oder regionalen Zutaten.