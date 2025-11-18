Fairplay-Aktion in der Kreisliga A1: Wie Binsdorfs Spielertrainer einen Gegner vor Rot und Sperre bewahrte

Im Duell mit dem Türk. SV Schramberg verhinderte der Binsdorfer Spielertrainer, dass ein Gegner vom Platz gestellt wird. Wir haben mit Matthias Zehnder darüber gesprochen.
Es war ein klassisches Kellerduell, das am 12. Oktober in Binsdorf ausgetragen wurde. Die heimische Spielvereinigung – zu diesem Zeitpunkt erst mit einem Punkt auf dem Konto – hatte in der Kreisliga A1 den Türk. SV Schramberg zu Gast. Wenige Minuten vor dem Ende war Binsdorf beim Stand von 3:1 drauf und dran, den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen.