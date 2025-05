Fairer Anbau und Handel: Bundesbürger kaufen deutlich mehr Fairtrade-Produkte

1 Wenn dieses Siegel auf einer Verpackung ist, soll der Inhalt fair produziert und gehandelt sein - so das Versprechen des Vereins Fairtrade. Foto: Sina Schuldt/dpa

Ob Kaffee, Kakao oder Bananen: Die Arbeitsbedingungen, unter denen solche Lebensmittel angebaut und geerntet werden, sind mancherorts schlecht. Wo ein Fairtrade-Siegel darauf ist, soll es besser sein.









Link kopiert



Köln - Die Nachfrage nach "Fairtrade"-Produkten ist in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen. Der Absatz - also das Gewicht aller Produkte - habe im vergangenen Jahr insgesamt um fünf Prozent zugelegt, teilte der Verein Fairtrade Deutschland in Köln mit, der zu einem internationalen Verbund gehört und sich um den Standard kümmert. Ein so starkes Absatzplus hat es seit vier Jahren nicht mehr gegeben.