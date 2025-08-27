Faire Woche Schramberg: Unterschiedliche Blicke auf die Vielfalt

Das Thema der „Fairen Woche“ im Schramberger Weltladen ist Vielfalt. Start der Veranstaltungsreihe ist am Sonntag, 14. September, um 10 Uhr mit einem Frühstück im Subiaco-Kino.
Brot und Butter stehen zum Auftakt auf dem Tisch, daneben gibt es fair gehandelten Kaffee oder Tee aus nachhaltigem Anbau. Die Gäste bringen ihr eigenes Geschirr mit und das, was sie selbst gerne zum Frühstück essen wollen. Und das sie auch allen Besuchern als ihren Beitrag schenken wollen. Das Frühstück wird also vielfältig werden – mit nachhaltigen Produkten, selbst gemachter Marmelade und anderen fair gehandelten Produkten.