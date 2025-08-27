Faire Woche Schramberg: Unterschiedliche Blicke auf die Vielfalt

Das Thema der „Fairen Woche“ im Schramberger Weltladen ist Vielfalt. Start der Veranstaltungsreihe ist am Sonntag, 14. September, um 10 Uhr mit einem Frühstück im Subiaco-Kino.

Brot und Butter stehen zum Auftakt auf dem Tisch, daneben gibt es fair gehandelten Kaffee oder Tee aus nachhaltigem Anbau. Die Gäste bringen ihr eigenes Geschirr mit und das, was sie selbst gerne zum Frühstück essen wollen. Und das sie auch allen Besuchern als ihren Beitrag schenken wollen. Das Frühstück wird also vielfältig werden – mit nachhaltigen Produkten, selbst gemachter Marmelade und anderen fair gehandelten Produkten.

Gesang und Film Am Abend des Sonntag, 14. September, um 18 Uhr geht es dann unter dem Motto „Singe ma im Kino“ weiter. Vom Publikum werden Lieder, die mit der Vielfalt des menschlichen Daseins und der Welt zu tun haben, gesungen. Den Gesang begleitet Reinhard Günter, Gitarrenlehrer und Mitglied der Band „Querbeet“. Dieses Format hat schon einmal im Subiaco stattgefunden und war ein großer Publikumserfolg.

Nach einer kurzen Pause wird um 19.30 Uhr der Film „Alter weißer Mann“ mit Jan Josef Liefers gezeigt. Ein Film, der sich auf sehr unterhaltsame Weise mit dem Thema „Vielfalt“ beschäftigt. Am Dienstag, 16. September, um 17.30 Uhr geht es schwungvoll und vielfältig weiter mit einem Auftritt des „Royal Ballet Djiby Kourate“, einer Tanzgruppe aus Mali. Die Tanz-Kompanie wurde in Mali in einer Tanzschule für Straßenkinder und Jugendliche zu professionellen Tänzerinnen und Tänzern ausgebildet.

Sammlung von Spenden

Die Gruppe tourt zurzeit durch Europa, um Spenden für den weiteren Ausbau des Kinderdorfes Sun-Mali in Manakroroni zu sammeln. Deshalb wird auch im Subiaco eine Spendenkasse aufgestellt.

In den Pausen zwischen den einzelnen Auftritten der Tänzer werden vom Weltladen-Team süße und herzhafte Fair Trade-Produkte angeboten.

„Vielfalt“ zeigt sich bei der „Fairen Woche“ laut Veranstalter also in wirklich unterschiedlicher und vielfältiger Weise, wobei der Weltladen sich über ein möglichst großes Publikum freut.