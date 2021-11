3 Gottfried Gruner präsentiert die Anwendung – diese ist ganz einfach aufgebaut und leicht zu bedienen. Foto: Schölzel

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Schokolade, Kaffee und Bananen – Gern kauft man diese Produkte beim wöchentlichen Einkauf, selten denkt man allerdings über deren Herkunft nach. Jeder dürfte bereits den Begriff "Fair Trade" gehört und das blau-grüne Siegel gesehen haben – Jetzt gibt es eine App, die das faire Einkaufen auch in Nagold einfacher machen soll.















Link kopiert

Nagold - Seit 2018 trägt die Stadt Nagold einen besonderen Titel. Nagold ist nämlich eine "Fair-Trade-Town", also eine "Faire Stadt", die den fairen Handel unterstützen will. "Fair" bedeutet dabei, nachhaltige Entwicklungsziele einzuhalten, die für Bauern aus Entwicklungsländern bessere Bedingungen schaffen. Um diesen Titel tragen zu dürfen, muss die Stadt einige Kriterien erfüllen. Dazu gehört etwa ein offizieller Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels, das Angebot von mindestens zwei Produkten aus fairem Handel in lokalen Einzelhandelsgeschäften und das Bestehen einer Steuerungs-, beziehungsweise Lenkungsgruppe, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema hat. Diese Lenkungsgruppe, in Nagold bestehend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie Mitarbeiter des örtlichen Weltladens, Vertreter des Bürgerforums, der Kirche, dem Gewerbeverein und der Volkshochschule, hat nun eine spezielle App entwickelt, die dem Bürger fairen Handel in einer übersichtlichen Darstellungsweise näherbringen soll.