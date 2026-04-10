Fair-Play-Preis des WFV: Gleich zwei Spieler aus dem Kreis Calw sind nominiert

Das ist eine absolute Seltenheit: Drei Spieler aus ganz Württemberg sind für den Fair-Play-Preis des WFV im Monat März nominiert – und zwei davon kommen aus dem Kreis Calw.
Seit 1997 gibt es beim DFB und seinen Landesverbänden die Aktion „Fair ist mehr“. In Württemberg kürt der WFV jeden Monat einen Fair-Play-Sieger, der mit besonders vorbildlichem Verhalten auf dem Spielfeld auf sich aufmerksam gemacht hat. Drei davon stehen auch für den Monat März wieder zur Wahl – und zwei davon kommen aus dem Kreis Calw.