Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lud erst Popstars wie Herbert Grönemeyer ins Kanzleramt, dann Plattenlabels und Streamingdienste. Jetzt kündigt er den nächsten Schritt an.
Berlin - Ein runder Tisch mit Plattenlabels und Streamingdiensten soll im Frühsommer eine gerechtere Vergütung für Musikerinnen und Musiker aushandeln. Dies kündigte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nach einem Treffen mit Plattformen wie Spotify, YouTube, Amazon und anderen in Berlin an. Ziel sei eine Branchenvereinbarung. Sollte keine Lösung gefunden werden, liege auch die Frage auf dem Tisch, "ob wir dann in der weiteren Entwicklung möglicherweise eingreifen müssen", sagte Weimer.