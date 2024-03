Fahrzeugprotest in Freudenstadt

1 Am Marktplatz wurden die Traktoren von den Demonstranten mit großem Jubel empfangen. Foto: Beyer

Nach Demonstrationen in Empfingen und Loßburg ist die Fahrzeugprotest-Szene nun in Freudenstadt auf die Straße gegangen. Nach einem Konvoi durch die Innenstadt gab es eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Was die Redner dort von sich gaben, machte deutlich, wie weit rechts die Bewegung mittlerweile steht.









60 Autos, sieben Lastwagen, 25 Traktoren und zwei Wohnmobile sind am Samstagnachmittag in einem Konvoi durch Freudenstadt gezogen. Gegen 13.30 Uhr bog die Fahrzeugkolonne am Amtsgericht auf die Stuttgarter Straße ein. Auf der Höhe des Marktplatzes wurden die Fahrzeuge dann lautstark jubelnd von jenen Demonstranten begrüßt, die zu Fuß gekommen waren – laut Zählungen der Polizei rund 100.