Einbrecher suchen Tierkrematorium in Sulgen heim

1 Am Wochenende sind Einbrecher in das Tierkrematorium in Sulgen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Stein

Unbekannte sind am Wochenende in das Gebäude des Tierkrematoriums in Sulgen eingebrochen und haben daraus Fahrzeugpapiere vorhandener Firmenfahrzeuge entwendet.

Schramberg-Sulgen - Die Einbrecher waren zwischen Samstagabend, 18.45 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.45 Uhr, in der Lise-Meitner-Straße am Werk. Laut Polizei versuchten die Täter drei verschieden Türen des Gebäudes vergeblich aufzuhebeln, gelangten dann aber über ein gewaltsam geöffnetes Flügelfenster in das Innere des Tierkrematoriums.

Dort durchwühlten die Eindringlinge Büroschränke und brachen einen Tresor auf. Aus diesem entnahmen die Täter diverse Papiere von Firmenfahrzeugen. Ob die Einbrecher auch noch andere Wertgegenstände erbeutet haben, steht bislang nicht fest.

Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei Schramberg ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07422/2701-0.