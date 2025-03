Der Fahrzeuglogistiker hat ein riesiges Areal in der Tullastraße im Lahrer Industriegebiet angemietet, um dort vorübergehend bis zu 2000 Autos zu lagern.

Auf der bisher grün bewachsenen Brache wurde im großen Stil Boden abgetragen und an den Rändern zu Erdwällen aufgeschüttet. Das gesamte Areal ist mit Schotter versehen, umzäunt und von aufgestelzten Kameras überwacht. Was passiert hier im Industriegebiet im Lahrer Westen?, fragt sich der unbedarfte Passant.

Jan Ruoff, Bereichsleiter Standortlogistik beim Autospediteur Mosolf, gibt auf Nachfrage die Antwort: „Wir haben das Grundstück von der Firma Nestler als Ausweich- und Pufferfläche angemietet.“ Auf dem Gelände an der Ecke Tulla- und Gottlieb-Daimler-Straße – mit ungefähr 35 000 Quadratmetern so groß wie fünf Fußballfelder – sollen bis zu 2000 Fahrzeuge Platz finden. Die ersten dürften in den nächsten Wochen anrollen.

Lesen Sie auch

Hintergrund ist der Bau einer riesigen Photovoltaikanlage

Hintergrund der Mosolf- „Expansion“ nach Lahr ist der Bau einer riesigen Photovoltaikanlage am Kippenheimer Hauptstandort des Unternehmens. Wie mehrfach berichtet, will der Logistiker dort auf insgesamt 15 Hektar mit Solarmodulen bestückte Carports errichten und so jährlich bis zu 23 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Angedacht war der Start für das 30-Millionen-Euro-Projekt bereits Ende 2024. Laut Ruoff kam es „aus verschiedenen Gründen“ zu Verzögerungen – mittlerweile läuft es aber: „Aktuell werden die großen Basisstromleitungen gelegt, im Anschluss geht es an den Hochbau.“

Und dabei wären auf dem aktuell gut ausgelasteten Mosolf-Gelände an der B 3 dann einige Autos im Weg, weshalb die Firma schon früh auf die Suche nach einer Ausweichmöglichkeit gegangen war – und auf dem Gelände von Nestler Wellpappe fündig wurde. Die Stadt Lahr erteilte bereits im Mai vergangenen Jahres die Baugenehmigung für das Anlegen der Stellplätze.

Bereichsleiter gibt ein Versprechen ab

In der Region sind die blau-roten Mosolf-Lastwagen mit ihrer schweren wie teuren Fracht bestens bekannt, aufgrund ihres mitunter geräuschvollen Auftretens aber nicht gar so beliebt. Auf wie viel mehr Verkehr müssen sich die Nachbarn im Industriegebiet fortan einstellen? Ruoff beschwichtigt: „Wir werden nicht mehr Fahrzeuge nach Lahr bringen als unbedingt nötig, da jede Fahrt für uns einen zusätzlichen finanziellen und administrativen Aufwand bedeutet.“

Zudem sei schon heute ein Ende der Mosolf-Außenstelle, in der ein bis zwei Mitarbeiter tätig sein werden, absehbar: Der Mietvertrag läuft bis Dezember 2026. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die PV-Anlage in Kippenheim in Betrieb sein.

Was nach dem Mosolf-Engagement auf dem neu hergerichteten Areal in Lahr passiert, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen, die Nestler-Geschäftsführung kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Offiziell handelt es sich bei dem Grundstück um eine Erweiterungsfläche des Unternehmens.

Das ist Mosolf

1955 von Marianne und Horst Mosolf in Kirchheim/Teck gegründet, verfügt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge heute unter anderem über 800 Pkw-Transporter, mit deren Hilfe jährlich drei Millionen Fahrzeuge bewegt werden. Mosolf beschäftigt an 47 Standorten 3200 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 675 Millionen Euro.

In Kippenheim übernahm die Firma 1983 das „Fiat-Gelände“, wie der Volksmund das 1971 errichtete Zentralauslieferungslager des italienischen Autobauers nannte. 2017 erweiterte Mosolf seine Fläche an der B 3 um 40 000 Quadratmeter auf nunmehr 94 Hektar. Sie bietet Platz für 32 000 Fahrzeuge.