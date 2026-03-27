Fahrzeuge und Häuser aufgerüstet: Die Seelbacher Feuerwehr funkt jetzt komplett digital

Acht Einsatzfahrzeuge sowie die drei Gerätehäuser wurden in Seelbach auf die neue Technik umgerüstet.

Im Rahmen der kreisweiten Funkumstellung der Feuerwehren im Ortenaukreis hat im Jahr 2025 die Einführung des Digitalfunks begonnen. Ziel dieser umfassenden Modernisierungsmaßnahme ist es, die Kommunikation aller Einsatzkräfte zukunftssicher, einheitlich und leistungsfähig zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Seelbach. Bereits im Jahr 2025 hatten die Nachbarwehren aus Lahr und Schuttertal erfolgreich auf den Digitalfunk umgestellt. Nun funkt auch die Feuerwehr Seelbach vollständig digital.

Im Zuge der Umstellung wurden in Seelbach insgesamt acht Einsatzfahrzeuge technisch auf den Digitalfunk umgerüstet, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus erhielten die drei Feuerwehrhäuser in Seelbach, Wittelbach und Schönberg eine vollständig neue Ausstattung mit moderner Digitalfunktechnik. Die technische Umsetzung sei in enger Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erfolgt. Unterstützt wurde dieser maßgeblich durch Angehörige der Feuerwehr Seelbach, die in ihrer Freizeit mit ihrer Hilfe und mit großem Engagement zur erfolgreichen Realisierung beigetragen haben, so die Wehr.

Ein bedeutender Teil der Arbeiten wurde in Eigenleistung durch die Feuerwehrangehörigen erbracht. So wurden die Installationsarbeiten an den Fahrzeugen sowie im Feuerwehrhaus Seelbach mit einem Zeitaufwand von rund 20 Stunden begleitet. Zusätzlich investierten die Einsatzkräfte etwa 16 Stunden in die Montage der Antennenanlagen sowie in die Einrichtung der notwendigen Netzwerktechnik in allen drei Feuerwehrhäusern.

Einsatzkräfte wurden entsprechend ausgebildet

Neben der technischen Umsetzung stand auch die Ausbildung im Fokus: Insgesamt wurden 102 Ausbildungsstunden durch die Einsatzkräfte geleistet, um den sicheren Umgang mit der neuen Technik zu gewährleisten. Ein zentraler Schulungstermin fand am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Ausbildungstages im Feuerwehrhaus Seelbach statt.

Mit der erfolgreichen Einführung des Digitalfunks ist ein wesentlicher Schritt abgeschlossen, freut sich die Feuerwehr. Als nächster Meilenstein ist die Umstellung des Einsatzstellenfunks vorgesehen, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird.

Die Einführung des Digitalfunks bringe zahlreiche Vorteile mit sich: Es gebe ein landesweit einheitliches Kommunikationssystem für Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen, THW und Polizei; die organisationsübergreifende Kommunikation, insbesondere bei größeren Einsatzlagen werde verbessert, die Sprachqualität sei deutlich höher und stabiler zudem könne man auf abhörsichere und verschlüsselte Kommunikation setzen. Mit der Umstellung auf den Digitalfunk ist die Seelbacher Wehr nun technisch auf dem neuesten Stand und funktechnisch bestens für zukünftige Einsatzanforderungen gerüstet, heißt es abschließend.