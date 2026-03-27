Fahrzeuge und Häuser aufgerüstet: Die Seelbacher Feuerwehr funkt jetzt komplett digital

Acht Einsatzfahrzeuge sowie die drei Gerätehäuser wurden in Seelbach auf die neue Technik umgerüstet.
Im Rahmen der kreisweiten Funkumstellung der Feuerwehren im Ortenaukreis hat im Jahr 2025 die Einführung des Digitalfunks begonnen. Ziel dieser umfassenden Modernisierungsmaßnahme ist es, die Kommunikation aller Einsatzkräfte zukunftssicher, einheitlich und leistungsfähig zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Seelbach. Bereits im Jahr 2025 hatten die Nachbarwehren aus Lahr und Schuttertal erfolgreich auf den Digitalfunk umgestellt. Nun funkt auch die Feuerwehr Seelbach vollständig digital.