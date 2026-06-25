Fahrzeugbrand in Vöhringen: Audi geht in Flammen auf und beschädigt Hecke und Pool

In Vöhringen hat ein Fahrzeugbrand am Mittwoch zu erheblichen Schäden geführt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Gartenhaus verhindern.

Im Vöhringer Ortsteil Wittershausen ist am Mittwochnachmittag ein Audi vollständig ausgebrannt.

Polizeiangaben zufolge wurde gegen 17.45 Uhr die Rettungsleitstelle informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Auto in der Stützenstraße bereits in Flammen.

Das Feuer griff schnell auf die angrenzende Thuja-Hecke und die Abdeckung eines Pools über. Die Freiwillige Feuerwehr reagierte mit schnellem Löschangriff und verhinderte dadurch, dass die Flammen auch auf eine Gartenhütte übergriffen.

Neben dem Fahrzeug wurde die Hecke durch den Brand völlig zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar führt die weiteren Ermittlungen durch. Nach bisherigem Stand wird ein technischer Defekt des Audi als Ursache für den Brand angenommen.