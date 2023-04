Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstag gegen 16 Uhr in Hardt gekommen.

Gewaltige Flammen schlugen am Samstagnachmittag an der Königsfelder Straße in Hardt aus einem Auto. Der betroffene Pick-up brannte komplett aus. Es bildeten sich riesige Rauchwolken.

Die Fahrerin, berichtet Feuerwehrkommandant Klaus Haberstroh, bemerkte Rauch im Motorraum und hielt an. Ursache des Malheurs war wohl ein technischer Defekt. Der Wagen hatte Öl verloren, das sich im Motorblock entzündet hatte.

Die Flammen griffen schnell auf den kompletten Pick-up über. Foto: Lachenmaier

Die Feuerwehr Hardt war sofort mit drei Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort und löschte den Brand ab, konnte aber nichts mehr retten. Später wurde der völlig zerstörte Wagen abgeschleppt.