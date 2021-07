1 Mit einem Feuerlöscher konnte ein Ersthelfer schon den Großteil des Feuers löschen. (Symbolfoto) Foto: Klose/dpa

Ein Fahrzeugbrand an der B 296 bei der Abzweigung Richtung Holzbronn hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand.

Calw-Stammheim - Als aus dem Motorraum Rauch aufstieg, fuhr eine Autofahrerin auf den Wanderparkplatz an der B 296 bei der Abzweigung Holzbronn. Dort musste der Brand bekämpft werden. So schildert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim einen Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr zugetragen hat.

Die Abteilung Stammheim der Feuerwehr Calw rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Wie Abteilungskommandant Steffen Kuhn auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, hatte ein Ersthelfer mit einem Feuerlöscher bereits das Gröbste erledigt, als die Feuerwehr eintraf. Die Brandbekämpfer spritzen in der Folge weiteren Schaum über die Radkästen in den Motorraum, öffneten danach die Motorhaube und löschten nochmals direkt. Als Ursache wird ein Kabelbrand im Motorraum, verursacht durch einen technischen Defekt, vermutet.