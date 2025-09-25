Fahrzeugbeschaffung in Schenkenzell: Engagement der Feuerwehr spart der Gemeinde Geld

Bei der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs GW-L2 wird die Gemeinde circa 10 000 Euro sparen – das ist der Feuerwehr zu verdanken, die dafür unzählige Stunden investiert hat.
In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dankte Bürgermeister Bernd Heinzelmann den Akteuren der Feuerwehr, die in unzähligen Stunden die Ausschreibung vorbereitet haben, sowie Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger: „Durch dieses Engagement brauchten wir die Fachausschreibung nicht an ein externes Büro vergeben und sparen rund 10 000 Euro.“