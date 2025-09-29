Fahrzeug statt Feuerwehrhaus: Dringlichkeit sorgt in Villingendorf für Irritationen

Das überraschte die Räte: Anstatt des neuen Feuerwehrhauses wird ein neues Fahrzeug für den Betriebshof beantragt.
Ursprünglich sollte für das Jahr 2026 ein Ausgleichsstock für die Planung zum neuen Feuerwehrgerätehaus eingesetzt werden. Da für den Neubau des Feuerwehrhauses die planungsrechtlichen Voraussetzungen im Flächennutzungsplan und Bebauungsplan noch nicht gegeben seien, der Antrag aber nicht verfallen sollte, fiel der Verwaltungs-Blick auf den Unimog des Betriebshofes, informierte Kämmerin Daniela Duttlinger.