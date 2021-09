1 Oberbürgermeister Jürgen Roth (Vierter von links) und Bürgermeister Detlev Bührer (Zweiter von rechts) freuen sich gemeinsam mit Forstamtleiter Tobias Kühn (Vierter von rechts) und den angehenden Forstwirten über die neue Bereicherung. Foto: Stadt VS

Wald: Stadt VS kauft neuen Ausbildungsschlepper / Fahrzeug räumt nach Stürmen Wege frei

Villingen-Schwenningen. Damit das städtische Forstamt zur Forstwirtin und zum Forstwirt ausbilden kann, wird ein landwirtschaftliches Fahrzeug benötigt, das die Auszubildenden für die Arbeiten im Wald nutzen können.

Da der bisherige Ausbildungsschlepper in die Jahre gekommen ist, gab es nun für rund 90 000 Euro eine Neuanschaffung – zu großen Freude der Lehrlinge, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung informiert. "Unsere Azubis hatten ein Leuchten in ihren Augen, als wir den Schlepper abgeholt haben", erzählt Forstamtleiter Tobias Kühn schmunzelnd.

Für Lehrzeit sehr wichtig

Für die Lehrzeit ist ein solches Großfahrzeug sehr wichtig, da es einen großen Einsatzbereich in der Forstwirtschaft hat. So wird es unter anderem genutzt, um das Holz zu rücken, Bäume zu Fall zu bringen oder auszuheben, wenn diese schief stehen. Nun können die Azubis sich, darunter auch zwei Neulinge im ersten Jahr, mit den Grundfunktionen und dem Umgang mit dem Schlepper unter fachkundiger Anleitung der zwei Ausbilder Holger Knauß und Tobias Fehrenbach vertraut machen.

Schlepper hat 111 PS

Der Valtra N 104 kommt daneben auch als Unfallverhütungsfahrzeug zum Einsatz und um nach Stürmen Wege frei zu räumen. Ganze 111 PS hat der finnische Schlepper zu bieten, der von der MHS-Service GmbH für den forstwirtschaftlichen Einsatz umgebaut und mit Zange und Winde versehen wurde.

Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigt sich ­sichtlich begeistert von dem Fahrzeug: "Sie werden bei Ihrer Arbeit sicherlich viel Spaß mit dem neuen Ausbildungsschlepper haben. Besonders freut es mich aber, dass Sie den Maschineneinsatz, welcher in der Forstwirtschaft sehr wichtig ist, nun erlernen können."

Für eine Ausbildung als Forstwirtin oder Forstwirt 2022 können sich Interessierte bereits jetzt bewerben. Voraussetzung sind nach Angaben der Stadtverwaltung VS ein guter Hauptschulabschluss, körperliche Leistungsfähigkeit und Interesse an der Land- und Forstwirtschaft.