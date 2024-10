Fahrverbote für Raser: So viele hat der Blitzeranhänger in Oberndorf erwischt

1 Ein solcher Blitzeranhänger stand in Oberndorf am Neckar. (Symbolfoto) Foto: Eich

Mehr als zwei Wochen lang hat der Blitzeranhänger in Oberndorf über die Rosenfelder Straße und die Lindenstraße gewacht. Wir haben nachgehakt, wie viele Fahrer erwischt wurden - und wie viele nun den Führerschein abgeben müssen.









Link kopiert



Am 2. August gingen die Messungen mit dem vom Landkreis Rottweil gemieteten "Enforcement Trailer" in der Rosenfelder Straße in Fahrtrichtung Bochingen los. In den zehn Tagen an diesem Standort fuhren laut Messdaten des Landratsamts 44.241 Fahrzeuge an der Stelle vorbei, an der nachts ein Tempolimit von 30 km/h gilt.