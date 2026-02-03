Fahrverbote drohen: Polizei hat auf der A 5 bei Weil Rhein die Geschwindigkeit gemessen
Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der  A5 bei Weil am Rhein hat es auch Fahrverbote gehagelt (Symbolbild). Foto:  

Die Verkehrspolizei hat auf der Autobahn A 5 bei Weil am Rhein die Geschwindigkeit gemessen. 83 Fahrern droht ein Fahrverbot.

Auf der Autobahn 5 zwischen den Streckenabschnitten Staatsgrenze und Autobahndreieck Weil am Rhein hat die Verkehrspolizei vergangene Woche zwischen Montag und Donnerstag täglich die Geschwindigkeit gemessen. Dreimal wurde zwischen der Staatsgrenze und der Anschlussstelle Weil am Rhein sowie dem Autobahndreieck (Nordfahrbahn) gemessen, wo die Höchstgeschwindigkeit auf 60 beziehungsweise auf 120 kmh reduziert wurde, teilt die Verkehrspolizei mit.

 

Einmal wurde wegen Lkw-Stau vor der Grenzzollanlage in Gegenrichtung gemessen, insgesamt 12 369 Fahrzeuge, davon 931 Lastwagen. 2363 Fahrzeugführer überschritten die Höchstgeschwindigkeiten, also eine Quote von 19 Prozent.

749 von den 2363 Fahrer müssen mit einer Anzeige und Punkten in Flensburg rechnen weil sie die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Stundenkilometer überschritten. 83 davon droht ein Fahrverbot, weil sie mit 40 kmh zu viel unterwegs waren.

Der höchste gemessene Wert war ein Auto mit 134 kmh, anstatt der erlaubten 60 Stundenkilometer. Weitere Geschwindigkeitskontrollen in diesem Streckenabschnitt werden folgen, teilt die Verkehrspolizei abschließend mit.

 