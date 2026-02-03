Fahrverbote drohen: Polizei hat auf der A 5 bei Weil Rhein die Geschwindigkeit gemessen

Polizei hat auf der A 5 bei Weil Rhein die Geschwindigkeit gemessen

83 Fahrern droht ein Fahrverbot.







Auf der Autobahn 5 zwischen den Streckenabschnitten Staatsgrenze und Autobahndreieck Weil am Rhein hat die Verkehrspolizei vergangene Woche zwischen Montag und Donnerstag täglich die Geschwindigkeit gemessen. Dreimal wurde zwischen der Staatsgrenze und der Anschlussstelle Weil am Rhein sowie dem Autobahndreieck (Nordfahrbahn) gemessen, wo die Höchstgeschwindigkeit auf 60 beziehungsweise auf 120 kmh reduziert wurde, teilt die Verkehrspolizei mit.