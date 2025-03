Fahrt von Hannover nach München: Tasche mit 15.000 Euro in ICE gefunden – Frau übergibt Geld an Bundespolizei

Tasche mit 15.000 Euro in ICE gefunden – Frau übergibt Geld an Bundespolizei

1 Die Frau bemerkte die Tasche am Sonntag während der Fahrt von Hannover nach München. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Eine Tasche mit 15.000 Euro in bar hat eine Frau in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach München gefunden. Die 31-Jährige übergab das Geld an die Bundespolizei. Woher es stammt, blieb zunächst unklar.









Eine Tasche mit 15.000 Euro in bar hat eine Frau in einem ICE der Deutschen Bahn gefunden. Die 31-Jährige übergab das Geld an die Bundespolizei, wie diese am Montag in München mitteilte. Die Frau bemerkte die Tasche demnach am Sonntag während der Fahrt von Hannover nach München. In München übergab sie diese den Beamten.