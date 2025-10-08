Fahrt von Empfingennach Haigerloch: Wenn der Schulbus zum Risiko wird

Der Schulweg darf kein tägliches Risiko sein – Politik und Planer müssen handeln, findet unser Autor.
Kinder in überfüllten Bussen, kaum ein Platz zum Festhalten, beengt zwischen Schulranzen und größeren Schülern – und das Tag für Tag. Die Bilder, die Eltern aus Empfingen und den Horber Ortsteilen derzeit von der Linie 319 schildern, sind nicht nur beunruhigend. Sie sind alarmierend. Und sie werfen eine zentrale Frage auf: Wie viel ist uns die Sicherheit unserer Kinder auf dem Schulweg wirklich wert?