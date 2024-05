1 Der 26-Jährige war nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Foto: Pixabay

Weil ein Autofahrer am Freitag kurz nach 21.30 Uhr auf der Landesstraße 173 bei Unterkirnach rasant unterwegs war, dabei überholte und einen Autofahrer danach ausbremste, ist dieser von der Polizei kontrolliert worden.









Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford war auf der L 173 von Villingen herkommend in Richtung Unterkirnach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Unterkirnach überholte er einen anderen Autofahrer rasant und bremste diesen dann in der Folge aus. Am Ortseingang hielten beide Autofahrer an, wo es zu einem Wortgefecht kam. Hier bemerkte der Zeuge, dass der Ford-Fahrer nach Alkohol roch und verständigte die Polizei.