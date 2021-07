1 Moderator Philipp Walulis (links) scherzt über das Verhalten des unbekannten Autofahrers. Verkleidet als Pirat mimt einer der Autoren (rechts) den waghalsigen Fahrer in der Bösinger Ortsmitte. (Screenshots) Foto: WALULIS STORY auf YouTube

Das kurze Video eines waghalsigen Autofahrers, der letzte Woche in die Fluten des Bösinger Unwetters gefahren war, ist viral gegangen. Das Comedy-Format "Walulis Woche" hat den Videoschnipsel der überfluteten Dunninger Straße thematisiert.

Bösingen/München - "Dieselben Probleme wie die Titanic hatte auch ein Autofahrer in Bösingen, mitten in Baden-Württemberg: Da gab es ja Anfang der Woche ziemlich schwere Überschwemmungen", leitet der Moderator Philipp Walulis in Minute 1:36 der Sektion "SHIT" (Schnelle Hits aus Internet und TV) der SWR 3-Sendung ein.

"Bugwelle vor sich her geschoben"

Gezeigt wird daraufhin das aus dem Kreis Rottweil stammende Video eines Autos, das in Bösingen während des Unwetters in die Wassermassen fährt. Dazu kommentiert der Moderator: "Der Fahrer hat sich von dem Wasser aber nicht abdrängen lassen und ne ordentliche Bugwelle vor sich her geschoben."

Pirat am Steuer?

"Exklusiv" würde das Team um Walulis wissen, wie es zu diesen Szenen kam. Daraufhin wird ein als Pirat verkleideter Mann gezeigt, der mit Augenklappe, einer Hand am Lenkrad und der anderen an einem Revolver, am Steuer eines Autos sitzt.

Dazu Musik aus dem Film "Fluch der Karibik" und der Spruch des Darstellers: "Arrr, 14 Euro für eine Premiumwäsche - das geht auch günstiger, ihr dummen Landratten." Dazu folgt erneut der Clip aus Bösingen, hinterlegt mit einem abenteuerlustigen Freudenruf.

Hunderttausende Aufrufe

Gesehen haben den Piraten-Gag bei Walulis bisher knapp 60.000 Menschen. Das in der Sendung zitierte Video auf Twitter hat mittlerweile 136.000 Aufrufe. Derselbe Clip, gepostet bei anderen Twitter-Accounts, hat dort zusammengerechnet über 350.000 weitere Aufrufe. Auch auf anderen Plattformen wie TikTok und Reddit ging das Video viral.

Wir waren am Tag nach dem Unwetter in Bösingen:

